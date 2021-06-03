Костюк победила третью ракетку Китая на "Ролан Гаррос"

Украинская теннисистка 18-летняя Марта Костюк прошла в 1/6 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче второго круга "Ролан Гаррос" украинка победила третью ракетку Китая Чжэн Сайсай - 6:3, 6:4.
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В первой партии Костюк захватила преимущество и повела в счете - 4:1, но никак не могла защитить свою подачу. Представительница Китая приблизилась в счете, но Марта смогла одержать победу.
Во втором сете Костюк выходила вперед, но соперница ее сразу догоняла. В решающий момент украинка смогла проявить характер и взять вторую партию.
В третьем круге Марта Костюк сыграет против Варвары Грачевой из России или Камилы Джорджи из Италии.
В 1/16 "Ролан Гаррос" вышла Элина Свитолина.
Прошлогодним победителем турнира среди женщин стала Ига Свьонтек.
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