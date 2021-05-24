Стало известно, сколько можно заработать на "Ролан Гаррос"

Ига Свьонтек выиграла свой первый шлем во Франции. Фото: REUTERS

Общая сумма призовых Открытого чемпионата Франции по теннису составит почти € 35 млн.

Мужчины и женщины будут иметь одинаковую сетку призовых за удачные выступления, сообщает Sport.ua.

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Победитель "Ролан Гаррос" -2021 получит €1,4 млн. За выход в полуфинал - в два раза меньше. Четвертьфиналист - €225 тыс., 1/8 турнира - €170 тыс., 1/16 финала - €113 тыс. За прохождение первого раунда - €60 тыс.

В основной сетке Украины будут представлять Элина Свитолина, Марта Костюк и Екатерина Козлова.

Илья Марченко, Екатерина Бондаренко и Ангелина Калинина будут играть в квалификации.

"Роллан Гаррос" -2021- пройдет с 30 мая по 13 июня. Прошлогодним победителем Открытого чемпионата Франции по теннису у мужчин стал Рафаэль Надаль, а у женщин - Ига Свьонтек.