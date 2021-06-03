Свитолина вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина продолжает удачно выступать на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В матче второго круга "Ролан Гаррос" украинка обыграла американку Энн Ли - 6:0, 6:4

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В первой партии Свитолина не заметила соперницу на корте и не позволила американке взять ни одного очка.

Начало второй партии для Украинской стало провальным - Элина уступала 1:4, но смогла переломить ход сета и одержала победу.

В третьем круге Элина Свитолина сыграет против победителя пары Екатерина Александрова - Барбора Крейчикова. В третий круг "Ролан Гаррос" не смогла пройти Ангелина Калинина. Украинка проиграла американке Даниэль Коллинз. Прошлогодним победителем турнира стала полька Ига Свьонтек.