Костюк одержала сенсационную победу на "Ролан Гаррос"

Марта Костюк не оставила шансов сопернице. Фото: Jimmie48 Photography

Украинская теннисистка 20-летняя Марта Костюк успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В первом круге "Ролан Гаррос" украинка победила представительницу Испании Гарбине Мугурусу - 6:1, 6:4.

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В первом сете борьбы не получилось. Костюк повела в счете и спокойно довела партию до победы.

Второй сет начался с преимущества испанки, но Костюк смогла переломить ход поединка и одержать победу.

Это была дебютная победа украинки над представительницей из топ-20 мирового рейтинга. В 2016 году испанка побеждала на "Ролан Гаррос".

Во втором круге Костюк соревноваться против китаянки Чжэн Сайсай или испанки Сары Соррибес-Тормо. Также на "Ролан Гаррос" сыграют другие украинки - Ангелина Калинина и Элина Свитолина.