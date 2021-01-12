Третья ракетка Украины 18-летняя Марта Костюк не смогла выйти в финал турнира в Абу-Даби.
Костюк уступила в 1/2 финала русской Веронике Кудерметовой - 6:7, 4:6.
1-я партия прошла в напряженной борьбе. Победителя смогли выявить только на тайбрейке.
Во 2-м сете теннисистки не хотели уступать. Опыт россиянки помог ей победить во 2-й партии.
В 1/4 турнира Кудерметова победила другую украинку Элину Свитолину.
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В финале Вероника Кудерметова сыграет против Арины Соболенко из Беларуси.
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