Марта Костюк не смогла выйти в финал. Фото: btu.org.ua

Третья ракетка Украины 18-летняя Марта Костюк не смогла выйти в финал турнира в Абу-Даби.

Костюк уступила в 1/2 финала русской Веронике Кудерметовой - 6:7, 4:6.

1-я партия прошла в напряженной борьбе. Победителя смогли выявить только на тайбрейке.

Во 2-м сете теннисистки не хотели уступать. Опыт россиянки помог ей победить во 2-й партии.

В 1/4 турнира Кудерметова победила другую украинку Элину Свитолину.

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В финале Вероника Кудерметова сыграет против Арины Соболенко из Беларуси.