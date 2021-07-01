Костюк и Свитолина покидают Уимблдон

Лидеры сборной Украины по теннису 26-летняя Элина Свитолина и 18-летняя Марта Костюк покидают Уимблдон.
Обе украинки проиграли во втором туре турнира в Лондоне.
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Свитолина уступила полячке Магда Линетт - 3:6, 4:6.
Украинка отдала первую партию, а вторую проиграла в борьбе.
Костюк проиграла Анастасии Севастовой с Латвии 6:1, 4:6, 3:6.
Марта легко взяла первый сет, но затем проиграла два последующих.
В третьем круге Севастова сыграет против победительницы "Ролан Раррос" Барбары Крейчиковои. А Линетт померится силами с Паулой Бадосою из Испании.
В прошлом году Вимлдон не проводился из-за пандемии коронавируса.
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