Костюк и Свитолина покидают Уимблдон

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Лидеры сборной Украины по теннису 26-летняя Элина Свитолина и 18-летняя Марта Костюк покидают Уимблдон.

Обе украинки проиграли во втором туре турнира в Лондоне.

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Свитолина уступила полячке Магда Линетт - 3:6, 4:6.

Украинка отдала первую партию, а вторую проиграла в борьбе.

Костюк проиграла Анастасии Севастовой с Латвии 6:1, 4:6, 3:6.

Марта легко взяла первый сет, но затем проиграла два последующих.

В третьем круге Севастова сыграет против победительницы "Ролан Раррос" Барбары Крейчиковои. А Линетт померится силами с Паулой Бадосою из Испании. В прошлом году Вимлдон не проводился из-за пандемии коронавируса.