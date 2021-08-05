Костевич заявила о желании выступить еще на двух Олимпиадах

Елена Костевич выиграла третью медаль для сборной Украины в Токио. Фото: Reuters

Бронзовая призерша Игр в Токио 36-летняя Елена Костевич планирует принять участие в двух следующих Олимпиадах.

Костевич рассказала о планах.

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"Возможно, еще на двух Олимпиадах я точно буду, а там посмотрим. Не могу загадывать на столь длительное время, но хочу, чтобы мои результаты были на высоком уровне", - сказала Костевич в эфире "UA: Перший".

Костевич на Олимпиаде в Токио стала четвертой в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, третьей - в миксте с 10 м и 23-й в стрельбе с 25 м.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. На Играх в Токио сборная Украины завоевала 12 медалей - одну золотую, две серебряных и девять бронзовых наград.