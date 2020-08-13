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четверг, 13 августа 2020 11:10

Костакурта прошелся по защите "Шахтера"

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Костакурта прошелся по защите &quot;Шахтера&quot;
Алессандро Костакурта считает, что нападение "Интера" сильнее защиты "Шахтера". Фото AFP

Легендарный защитник Алессандро Костакурта по просьбе Sky Sport обозначил один из ключевых факторов предстоящего сражения "Интера" и "Шахтера" в 1/2 финала Лиги Европы.

- Следующий соперник "Интера" рассчитывает на бразильцев, в прошлом матче их было семеро, "Шахтер" много атакует. А в центре защиты у них Валерий Бондарь и Сергей Кривцов, это все же не топ-футболисты Европы. Как мне кажется, они останутся наедине с Лаутаро Мартинесом и Ромелу Лукаку. И вот с этого момента все будет очень опасно для "Шахтера".

Мне очень нравится "Интер" в последних матчах. Я их вижу в финале против "Манчестер Юнайтед", - резюмировал Костакурта.

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"Интер" и "Шахтер" встретятся в полуфинале Лиги Европы в понедельник, 16 августа.

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