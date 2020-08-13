Костакурта прошелся по защите "Шахтера"

Алессандро Костакурта считает, что нападение "Интера" сильнее защиты "Шахтера". Фото AFP

Легендарный защитник Алессандро Костакурта по просьбе Sky Sport обозначил один из ключевых факторов предстоящего сражения "Интера" и "Шахтера" в 1/2 финала Лиги Европы.

- Следующий соперник "Интера" рассчитывает на бразильцев, в прошлом матче их было семеро, "Шахтер" много атакует. А в центре защиты у них Валерий Бондарь и Сергей Кривцов, это все же не топ-футболисты Европы. Как мне кажется, они останутся наедине с Лаутаро Мартинесом и Ромелу Лукаку. И вот с этого момента все будет очень опасно для "Шахтера".

Мне очень нравится "Интер" в последних матчах. Я их вижу в финале против "Манчестер Юнайтед", - резюмировал Костакурта.

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"Интер" и "Шахтер" встретятся в полуфинале Лиги Европы в понедельник, 16 августа.