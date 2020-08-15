Кошмар и позор – Пике рассказал о поражении от "Баварии"

Жерар Пике готов оставить клуб. Фото Рейтер

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал разгромное поражение от "Баварии" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:8).

"Кошмарная игра, ужасные ощущения, позор – подходящее для этого слово. Нельзя так играть в еврокубках, и подобное происходит с нами не в первый, второй или третий раз.

Нам очень тяжело, и я надеюсь, что из этого получится извлечь полезный урок. Нужна реакция, необходимы изменения.

Я сейчас говорю не о тренере и не об игроках, не хочу ни на кого указывать, но нужны структурные изменения везде, потому что происходит подобное не впервые.

Неприкасаемых нет, я готов уйти, если нужна новая кровь и другая динамика. Я первый, кто готов уйти тогда, потому что мы достигли дна.

Все внутри клуба должны обратить внимание, отреагировать и решить, что будет лучшим решением для клуба, это главное сейчас", – сказал Пике.

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Вчера в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Барселону" – 8:2. Соперником мюнхенцев будет победитель пары "Манчестер Сити" – "Лион".