Коронавирус не помешает Олимпийским играм в 2021 году

Олимпиада в Токио в любом случае пройдет в установленные сроки. Фото: pixabay

Независимо от ситуации с Covid-19, Олимпийские игры, которые перенесли из-за пандемии коронавируса, состоятся в Токио в 2021 году.

Летняя Олимпиада станет "играми, которые победили коронавирус", заявил вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс, передает AFP.

Он утверждает, что Олимпиада в Токио в любом случае пройдет в установленные сроки.

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"Они пройдут с Covid-19 или без него. Игры начнутся 23 июля следующего года", - заявил Коутс.

Он также добавил, что Олимпийские игры в Токио должны были стать символом восстановления Японии после катастрофического землетрясения и цунами в 2011 году. Но теперь они будут позиционироваться как игры, которые победят пандемию.

Украина хочет участвовать в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года. Офис президента совместно с Национальным олимпийским комитетом работают над вопросом приезда в Украину главы Международного олимпийского комитета, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.