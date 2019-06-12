Корейский вратарь может затмить Лунина

Вратарь спас Корею на 90+5 минуте

Ради того, чтобы вратарь сборной Украины U-20 Андрей Лунин мог принять участие в полуфинале Чемпионата мира в Польше, Украинской ассоциации футбола пришлось заказывать голкиперу чартерный самолет. Но, как оказалось, такое решение было оправданным – Лунин отстоял на ноль и вместе с командой вышел в исторический финал.

Правда, у наших соперников по финалу тоже есть свой "Лунин". 19-летний Ли Гуангйон в зимнее трансферное окно подписал свой первый профессиональный контракт с клубом "Канвондо" и, пускай еще не успел провести за команду ни одного матча, но получил вызов на Чемпионат мира U-20 в Польше. Об этом пишет X-Sport

В итоге, Гуангйон провел 3 "сухие" матча – против ЮАР в группе, а также Японии и Эквадора в плей-офф. При чем в полуфинале Южная Корея должна была пропускать, но вратарь вытащил сложный мяч на 90+5 минуте и помог удержать победный результат, который вывел его команду на Украину.

Помимо этого, корейский голкипер вытащил свою команду и в четвертьфинальном поединке. В матче против Сенегала Южная Корея победила лишь в серии пенальти. И мало того, что Гуангйон отбил один 11-метровый уже в этой серии, он потащил один удар с "точки" еще во время 2-го тайма основного времени игры. Правда, тогда арбитр был к нему очень суров и дал сенегальцам возможность перевыполнить пенальти, потому что вратарь преждевременно вышел из ворот.

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В матче Украина – Италия арбитр отменил мяч в наши ворота в дополнительное время, а в поединке Южная Корея – Эквадор не засчитал гол корейцам.