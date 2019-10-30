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среда, 30 октября 2019 23:32

"Контратаки должны были доводить до логического завершения" – Михайличенко

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&quot;Контратаки должны были доводить до логического завершения&quot; – Михайличенко
Михайличенко в первом же матче одолел "Шахтер"

Главные тренеры донецкого "Шахтера" Луиш Каштру и киевского "Динамо"Алексей Михайличенко ответили на вопросы журналистов после поражения "Шахтера" от киевского "Динамо" (1:2) в 1/8 финала Кубка Украины. Первым отвечал наставник горняков.

– Почему вы переставили Коноплянку на правый фланг еще по ходу первого тайма?

Он перешел на правый фланг, а Марлос в центр. Связкой Исмаили-Тайсон на левом фланге мы хотели дать динамику, которую требовала игра. Мы плохо начали игру. У нас сложные первые 15 минут. После прощенного гола мы поменяли игру и стали действовать удачнее. Появилось пространство у Марлоса и Тайсона.

– Как ситуация с травмированными игроками?

У Кривцова мышечная травма. У Марлоса тоже небольшие сложности. Это нормально, когда такой напряженный график. Постараемся восстановить их к следующему матчу Лиги чемпионов.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко так прокомментировал победу над донецким "Шахтером".

– Тяжело анализировать игру сразу, по горячим следам. На мой взгляд, получилась игра достойная финала. Оба соперника показали добротный футбол. Было много эмоций, хороших моментов. Я рад, что мы продолжаем борьбу за Кубок Украины, показав, считаю, хороший футбол. Жаль, что не смогли, имея предпосылки для контратак, довести их до логического завершения. В целом команда сыграла надежно, ответственность была повешенная.

– Почему случилась заминка с выходом на поле Гармаша? Он уже был готов выйти, но вы решили повременить с заменой и даже игроки подходили к скамейке, чтобы ускорить его выход.


– Изначально он должен был выйти раньше. Но появилась информация, что у Попова повреждение. Поэтому решили повременить немного. Потом мяч не покидал поле. Но в конце тайма, когда появилась возможность, мы его выпустили.


– Оцените, пожалуйста, игру Артема Беседина?


В тактическом плане он сделал хорошую работу, принес много пользы команде. Наша тактика на игру? Считаю, тактические построения себя оправдали не только по результату, но и по той игре, которую показала команда.



– Не считаете, что нужно разводить "Динамо" и "Шахтер" в Кубке Украины до полуфинала?


Нет. Я так не считаю. Все должны быть в равных условиях. Да, это был не финал, но был настоящий кубковый матч. Кубок должен оставаться Кубком, как и в других странах – Англии, Германии.



– Почему вы не подсказываете команде у бровки поля?


Не думаю, что, если бы я это делал, меня кто-то слышал бы, кроме четвертного арбитра. Мы стараемся доносить информацию до игроков перед матчем и в перерыве. Но если есть необходимость внести корректировки по ходу матча – мы этой возможностью тоже пользуемся.

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Матчи 1/4 финала Кубка будут сыграны весной.

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