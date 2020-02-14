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пятница, 14 февраля 2020 21:20

Команду Зинченко дисквалифицировали на два сезона с еврокубков

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Команду Зинченко дисквалифицировали на два сезона с еврокубков
Александр Зинченко не сможет играть в еврокубках два года. Фото: рейтер

УЕФА дисквалифицировал "Ман Сити" с еврокубков на два сезона.

Английский клуб наказан отстранением от участия в Лиге чемпионов и других турнирах под эгидой УЕФА в течение двух сезонов из-за нарушения финансового фэйр-плей, сообщает "Футбол 24"

Команда Зинченко также оштрафована на 30 миллионов евро после того, как было установлено, что клуб ввел в заблуждение УЕФА и нарушил правила фэйр-плей. "Горожане" завышая спонсорские доходы в отчетах 2012-2016 годов.

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"Манчестер Сити" "не сыграет в главном европейском клубном турнире в сезонах 2020/21 и 2021/22. Отметим, что это решение может быть обжаловано в спортивном арбитражном суде (CAS).

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14
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