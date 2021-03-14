Команда Зинченко отомстила обидчику "Шахтера"

Александр Зинченко уже 4 года играет в составе "Манчестер Сити". Фото: REUTERS

16 марта в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов "Манчестер Сити" будет принимать "Боруссию" Менхенгладбах.

В 1-й матч между командами "горожане" оказались сильнее - 2:0.

Матч прошел при полном преимуществе англичан. В средние 1-го тайма Бернарду Силва замкнул фланговую передачу головой.

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После перерыва бразильский форвард "горожан" Габриэл Жезус удвоил преимущество своей команды.

В составе "Манчестер Сити" весь матч провел игрок сборной Украины Александр Зинченко.

"Боруссия" Менхенгладбах была соперником "Шахтера" на групповой стадии Лиги чемпионов. "Горняки" уступили по сумме двух матче 10:0.

В другом матче вторника между собой сыграют "Реал" и "Аталанта". в Бергамо игра завершилась победой "сливочных" 1: 0. Хозяева большинство встречи провели в меньшинстве.

Четвертьфиналистами ЛЧ уже стали: ПСЖ, "Порту", "Боруссия" Дортмунд и "Ливерпуль".