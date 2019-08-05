Команда Тимощука и Ракицкого попала в громкий скандал в России

Малком обошелся "Зениту" более 40 миллионов евро

Приобретение бразильского форварда Малкома из "Барселоны" за 40+ 5 миллионов евро пришлось не по душе болельщикам "Зенита".

Во время матча чемпионата России фанаты "Зенита" вывесили баннер "Спасибо руководству за верность традициям", а также "rиp селекция 12". Последний - это отсылка к манифеста фанатов клуба об отсутствии в команде темнокожих игроков - это традиция клуба.

Такие баннеры не понравились и самому Малки, и ряд СМИ сообщает, что игрок может покинуть команду уже зимой. А сам скандал дошел и до ведущих мировых СМИ.

Зарубежные СМИ: Малком стал жертвой расистов.



Крупные западные СМИ не обошли стороной баннер "Спасибо руководству за верность традициям", вывешенный на фанатском секторе "Зенита". pic.twitter.com/ISgqj8Hkc0 — ФК ЗЕНИТ//FC ZENIT (@United65581788) 4 августа 2019 г.

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В дебютном матче Малкома "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" 1: 1. Команда Ракицкого и Тимощука спаслась от поражения уже в добавленное арбитром время.