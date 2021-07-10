Команда Моуринью заинтересовалась Миколенко

Виталий Миколенко начинал в Черкассах. Фото: "Динамо"

"Рома" следит за защитником "Динамо" Виталием Миколенко, сообщает итальянский журналист Флавио Тассотти.

Источник уточняет, что осуществить этот трансфер будет непросто, к тому же на 22-летнего футболиста высокий спрос. "Рому" тренирует португалец Жозе Моуринью.

Во время Евро-2020 была информация об интересе со стороны "Наполи" к Миколенко.

В прошлом сезоне он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 36 матчах.

Transfermarkt оценил в 17 млн евро.

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Миколенко сыграл в четырех из пяти матчей сборной Украины на Евро. Он пропустил лиш матч со Швецией. В игре с Нидерландами две его ошибки привели к пропущенным мячам.