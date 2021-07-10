Команда Моуринью заинтересовалась Миколенко

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 1972
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 180
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 414
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 567
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 2160
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
4 Просмотров: 1296
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 1089
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 513
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1413
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1332
Фото
Все фото
17
3
10
11
9
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Ярмоленко после Евро повез жену в Черногорию
Ярмоленко после Евро повез жену в Черногорию
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
&quot;Напьемся с горя&quot; - как в Киеве &quot;зажигала&quot; фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
Видео
Все видео
Как Макгрегор и Порье чуть не подрались на пресс-конференции
Как Макгрегор и Порье чуть не подрались на пресс-конференции
Ястремская одержала первую победу после возвращения в теннис
Ястремская одержала первую победу после возвращения в теннис
Голкипер-толстяк не позволил "Аяксу" обыграть любительскую команду
Голкипер-толстяк не позволил "Аяксу" обыграть любительскую команду
Стал известен обладатель Кубка Стэнли
Стал известен обладатель Кубка Стэнли
"Динамо" спаслось в матче с "Люцерном"
"Динамо" спаслось в матче с "Люцерном"
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 594
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 567
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 810
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 576
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2547
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
09 июля 2021
Просмотров: 153
Топ
Немає нічого простішого, ніж футбол. Принаймні в душі чи не кожен мужчина є потенційним тренером національної збірної. Він знає все про найкращу ...
суббота, 10 июля 2021 12:01

Команда Моуринью заинтересовалась Миколенко

  Комментировать
Команда Моуринью заинтересовалась Миколенко
Виталий Миколенко начинал в Черкассах. Фото: "Динамо"

"Рома" следит за защитником "Динамо" Виталием Миколенко, сообщает итальянский журналист Флавио Тассотти.

Источник уточняет, что осуществить этот трансфер будет непросто, к тому же на 22-летнего футболиста высокий спрос. "Рому" тренирует португалец Жозе Моуринью.

Во время Евро-2020 была информация об интересе со стороны "Наполи" к Миколенко.

В прошлом сезоне он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 36 матчах.

Transfermarkt оценил в 17 млн евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие игроки сборной разочаровали Шевченко на Евро

Миколенко сыграл в четырех из пяти матчей сборной Украины на Евро. Он пропустил лиш матч со Швецией. В игре с Нидерландами две его ошибки привели к пропущенным мячам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Команда Моуринью заинтересовалась Миколенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата

Запретили преподавать теорию Дарвина в школах

Самое читаемое
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 Просмотров: 14400
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
28
 Просмотров: 8155
Астролог назвала знаки, которые забудут о проблемах на следующие полгода
Астролог назвала знаки, которые забудут о проблемах на следующие полгода
 Просмотров: 6669
&quot;Нашествие жуков. Больно кусаются&quot; - блогер разнес отдых в Лазурном
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
 Просмотров: 6624
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
 Просмотров: 6228
Спорт
Через год Малиновский будет играть в Англии – агент
Через год Малиновский будет играть в Англии – агент Просмотров: 135
Ненавистник Лукашенко будет играть за киевское "Динамо"
Ненавистник Лукашенко будет играть за киевское "Динамо" Просмотров: 288
Игрок сборной Украины перейдет в "Эмполи"
Игрок сборной Украины перейдет в "Эмполи" Просмотров: 315
Как Макгрегор и Порье чуть не подрались на пресс-конференции
Как Макгрегор и Порье чуть не подрались на пресс-конференции
 Просмотров: 360
Кто из игроков сборной Украины смог проявить себя на Евро
Кто из игроков сборной Украины смог проявить себя на Евро
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
5
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи
4
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
4
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
2
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
1
Дебош на кладбище: стрыянин сломал несколько десятков надгробий сечевых стрелков
Голосов: 411
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть