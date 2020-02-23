Команда Малиновского не сыграет из-за коронавируса

В Италии двое людей умерло после заражения коронавирусом

Отложить все спортивные мероприятия в регионах Ломбардия и Венето. Такое решение принял Винченцо Спадафора, министр молодежной политики и спорта Италии.

Матчи 25-го тура Серии А "Интер" – "Сампдория", "Аталанта" – "Сассуоло" и "Верона" – "Кальяри" не состоятся 23 февраля. Сообщает "Трибуна"

Украинец Руслан Малиновский, игрок "Аталанты", не сыграет сегодня.

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Спортивные мероприятия отложены в связи с угрозой распространения коронавируса. В Венето от болезни скончался 78-летний мужчина, в Ломбардии умерла 75-летняя женщина. Число заболевших в этих регионах исчисляется десятками, также зафиксированы единичные случаи в Пьемонте и Эмилии-Романье. Правительство Италии изолировало 10 городов.