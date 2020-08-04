Команда Малиновского хочет приобрести полузащитника "Шахтера"

Манор Соломон может перебраться в Серию А. Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" 21-летний Манор Соломон заинтересовал итальянскую "Аталанту".

Команда украинца Руслана Малиновского уже направила запрос "горнякам" относительно трансфера израильтянина, сообщает Tuttomercatoweb.

Представители "Аталанты" обратили внимание на футболиста в матчах Лиги чемпионов, где "Шахтер" играл в одной группе с итальянцами. В первой игре между соперниками Соломон забил решающий гол в матче.

"Горняки" не спешат прощаться с футболистом, потому что израильтянин входит в планы наставника команды Луиша Каштру на следующий сезон.

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Манор Соломон перебрался в "Шахтер" в январе 2019-го за €6 млн. В прошлом сезоне чемпионата Украины Соломон провел 20 матчей, в которых отметился 3 голами и 5 ассистами.