Команда Ярмоленко поднялась в зону Лиги чемпионов

Андрей Ярмоленко 3-й сезон выступает в АПЛ. Фото: "ФК" Вест Хэм ".

В матче 20-го тура АПЛ "Вест Хэм" на выезде победил "Кристал Пэлас" -3:2.

На старте поединка Уилфред Заха вывел хозяев поля вперед. "Молотобойцы" усилиями чеха Томаша Соучека ответили двумя мячами.

В середине второго тайма гости забили третий мяч в ворота соперников. "Кристал Пэлас" смог в самом конце игры отквитать один мяч.

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко начал поединок на скамейке запасных. На 83-й минуте украинец вышел на замену.

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"Вест Хэм поднялся в зону Лиги чемпионов. Команда Андрея Ярмоленко находится на 4-й позиций в АПЛ. 31 января" молотобойцы "сыграют против" Ливерпуля".