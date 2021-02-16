Команда Ярмоленко опередила "Ливерпуль"

Андрей Ярмоленко выступает в АПЛ с 2018 года. Фото: twitter.com/WestHamUtd

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" разгромил "Шеффилд Юнайтед" - 3:0.

"Молотобойцы" вышли вперед в конце 1-го тайма. В начале 2-й части игры удвоили преимущество, а в добавленное к матчу время довели дело до разгрома.

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Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко не попал даже в заявку. Полузащитник "Вест Хэма" залечивает травму, полученную в кубковом матче против "МЮ".

После победы команда Ярмоленко смогла опередить прошлогоднего чемпиона "Ливерпуля". "Молотобойцы" занимают 5-ю ступеньку с 42 очками, а команда Юргена Клоппа отстает на 2 пункта.

21 февраля "Вест Хэм" сыграет против "Тоттенхэма". Начало игры в 14:00.