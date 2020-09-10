Команда Ярмоленко хочет приобрести защитника сборной Украины

Николай Матвиенко близок к переходу в АПЛ. Фото: ФК "Шахтер"

Английский "Вест Хэм" хочет усилить свой состав защитником сборной Украины и донецкого "Шахтера" 24-летним Николаем Матвеенко.

Команда Андрея Ярмоленко уже сделала предложение "горнякам" по переходу украинского защитника, сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Детали потенциального перехода не сообщаются. Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро, его контракт с горняками рассчитан до лета 2021 года.

Также в услугах Матвиенко заинтересованы другие английского клуба - "Арсенал" и "Лидс".

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Николай Матвиенко выступает за первую команду "Шахтера" с 2017 года. За это время успел провести 81 матч, Футболист выступает за донецкий клуб с лета 2017 года. На его счету 4 гола и 3 ассиста в 81 матче.