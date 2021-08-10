"Колос" вылетел из Лиги конференций

Руслан Костышин тренирует "Колос" с 2014 года. Фото: Dynamo.kiev

Коваливский "Колос" завершил выступления в еврокубках.

В Лиге конференций команда Руслана Костишина уступила по сумме двух матчей "Шахтеру" с Караганды.

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В Коваливке команды голов не забивали. В Казахстане основное и дополнительное время завершился 0:0. В серии пенальти хозяева победили -3:1. Три удара парировал вратарь "Шахтера" Александр Шацкий.

Полтавская "Ворскла" завершила свои выступления в Лиге Конференции на предварительной стадии. Команда Юрия Максимова уступила представителю Финляндии. "Куопио". В квалификации Лиги Европы будет играть "Заря", а Лиги чемпионов "Шахтер". "Динамо" вышло в основную сетку ЛЧ.