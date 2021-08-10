"Колос" вылетел из Лиги конференций

 
Ексклюзивы
1/5
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Просмотров: 252
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 873
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2349
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2295
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 549
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 630
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 414
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6480
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2547
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 540
Фото
Все фото
4
5
8
6
7
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Видео
Все видео
Бубка выиграл последний чемпионат мира
Бубка выиграл последний чемпионат мира
Как Лунин спас "Реал" в матче против "Милана"
Как Лунин спас "Реал" в матче против "Милана"
"Металлист" пропустил гол из середины поля
"Металлист" пропустил гол из середины поля
Два не реализованных пенальти. "Динамо" без Луческу победило "Зарю"
Два не реализованных пенальти. "Динамо" без Луческу победило "Зарю"
Сенсация в Киеве! "Александрия" победила "Шахтер"
Сенсация в Киеве! "Александрия" победила "Шахтер"
Интервью
1/5
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
1 Просмотров: 513
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 549
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 873
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 495
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 387
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
10 августа 2021
Просмотров: 90
Зіпсоване Євро
Уболівав за Італію раз у житті, на Кубку світу 1994 року у США. Кістяк тієї команди становили гравці улюбленого "Мілана", який виграв національний ...
вторник, 10 августа 2021 20:02

"Колос" вылетел из Лиги конференций

  Комментировать
&quot;Колос&quot; вылетел из Лиги конференций
Руслан Костышин тренирует "Колос" с 2014 года. Фото: Dynamo.kiev

Коваливский "Колос" завершил выступления в еврокубках.

В Лиге конференций команда Руслана Костишина уступила по сумме двух матчей "Шахтеру" с Караганды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский клуб опозорился в матче Лиги конференций

В Коваливке команды голов не забивали. В Казахстане основное и дополнительное время завершился 0:0. В серии пенальти хозяева победили -3:1. Три удара парировал вратарь "Шахтера" Александр Шацкий.

Полтавская "Ворскла" завершила свои выступления в Лиге Конференции на предварительной стадии. Команда Юрия Максимова уступила представителю Финляндии. "Куопио".

В квалификации Лиги Европы будет играть "Заря", а Лиги чемпионов "Шахтер". "Динамо" вышло в основную сетку ЛЧ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Колос" вылетел из Лиги конференций». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Бубка выиграл последний чемпионат мира

Самое читаемое
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство Просмотров: 13788
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 13473
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 5787
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3402
Она &quot;вышла&quot; первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов
Она "вышла" первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов Просмотров: 3348
Спорт
Бубка выиграл последний чемпионат мира
Бубка выиграл последний чемпионат мира
 Просмотров: 261
Лукаку переходит в "Челси"
Лукаку переходит в "Челси" Просмотров: 252
С назначением Реброва подождут до четверга
С назначением Реброва подождут до четверга Просмотров: 288
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
4
 1 Просмотров: 1629
Как Лунин спас "Реал" в матче против "Милана"
Как Лунин спас "Реал" в матче против "Милана"
 Просмотров: 711
Больше всего комментируют
4
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
4
Олимпийка Магучих обнялась с россиянкой - Минобороны вызывает на ковер
2
Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы
2
Темпы растут, но этого недостаточно: как вакцинировать большинство украинцев до конца года
1
Зе vs Удар: регионы уже делают свой выбор
Голосов: 126
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть