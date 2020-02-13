Коллина потерял волосы в 24 года

Сегодня исполняется 60 лет знаменитому арбитру, бывшему куратору украинского судейского корпуса Пьерлуиджи Коллине.

Он во время матчей, словно магнит, притягивал камеры операторов, которые только ждали удобного случая, чтобы показать забавную лысину телезрителям. Но причиной его успешности и популярности часто называли отнюдь не внешность. Потеряв волосы из-за неврологического заболевания еще в 24-летнем возрасте, Коллина впрочем, не утратил своего темперамента и шарма. Он легко находил общий язык с игроками посредством активной жестикуляции, сформировав свой фирменный стиль ведения игры. Кроме этого, Коллина также запомнился на поле тем, что не любил футболистов-симулянтов, которых всегда наказывал строго. В течение карьеры итальянец завоевал большой авторитет среди игроков, тренеров и болельщиков, который никоим образом не "подмочил" коррупционный скандал в Серии А.

Коллина не любил симулянтов

Накануне Кубка мира в Японии и Корее Коллина был единственным арбитром, не сумевшим пройти тесты по физподготовке. Но это не помешало ему в итоге прекрасно отсудить финальную игру между Бразилией и Германией. Мяч, которым играли в том матче, Коллина до сих пор хранит как память об одном из крупнейших своих достижений. Ведь для арбитра, как и для футболиста, финальный поединок - это самая высокая вершина.

Правда, самым памятным матчем в своей карьере он считает другой финал - дуэль "Манчестер Юнайтед" и "Баварии" за Кубок чемпионов в 99-м. Более того - Коллина даже гордится тем, что именно во время трех минут, которые он добавил к основному времени, манкунианцы переломили ход поединка.

Вот как об этом вспоминал сам Коллина.

"За 10 секунд до конца матча я показал запасному арбитру, что решил добавить три минуты. Они стали одними из самых драматичных в истории футбола. Примерно через 20 секунд после передачи с левого фланга Эффенберг отбивает мяч на угловой, и даже Шмейхель бросился в штрафную площадку "Баварии" в отчаянной попытке сравнять счет. Немецкий защитник несильно выбивает мяч из штрафной площади; мяч подхватывает Гиггз, который точной передачей находит Шерингема, и тот точно посылает мяч в угол ворот — удар, неотразимый для Кана.

Пьерлуиджи любил жестикуляцию

Пока англичане ликуют, я возвращаюсь в центр поля, думая про себя: "Этого нам только и не хватало, теперь будет дополнительное время. Вот незадача!" В самом деле, ничейный счет для нас не самое лучшее; пока матч шел отлично, никаких сомнительных эпизодов, никаких споров и критических замечаний, справедливый результат — и никаких проблем для арбитров. Если счет ничейный, требуется дополнительное время, начнутся препирательства и споры, так как за 30 минут может произойти какой-нибудь спорный эпизод и я могу принять ошибочное решение, тогда все хорошее, чего мы достигли, пойдет насмарку. Но гол забит. Необходимо продолжать; игра возобновляется, и мячом почти сразу же овладевает игрок "Манчестера", и ударом с 50 метров мяч посылается Сульшеру, но у него мяч выбивает Куффур, и снова на угловой.

Этого нам только и не хватало, теперь будет дополнительное время. Вот незадача!

Выполнить угловой удар поручают Бекхэму, когда на часах время второго тайма 47.45 и до конца матча остается всего 15 секунд. И англичане после подачи углового и удара головой Сульшера забивают фантастический победный мяч за несколько секунд до конца.

Я уверен, что никто из присутствовавших в этот вечер на стадионе не сможет забыть рева английских болельщиков, чудовищного рева, не забыть и лиц игроков "Манчестера", обезумевших от радости, ликующих и бросающихся в объятия. И наоборот, стеклянных лиц с пустыми взглядами немецких игроков, не веривших, что можно за две минуты упустить верную победу. Многие из них повалились на землю, как будто из них выпустили всю энергию, и физическую, и психическую".

С многочисленными наградами Коллины, среди которых шесть званий лучшего арбитра мира, могут поспорить разве что болельщики сборной Чехии. На Евро-2000 ошибка Коллины дорого обошлась их команде в поединке против Нидерландов. Чехи играли лучше хозяев, а Коллина поставил на последней минуте пенальти в их ворота.

Хотя оппоненты считали, что Иржи Немец действительно дернул за футболку Франка де Бура и помешал тому выиграть лучшую позицию.

В следующий отпуск эксцентричный арбитр отправился в Чехию. Он никогда не боялся общения с болельщиками и всегда был готов к диалогу с ними. Решительность и смелость Коллина всегда называл чуть ли не самыми главными чертами для коллег по цеху.

После завершения карьеры в 2006-м Коллина получил возможность больше времени посвящать жене и двум дочерям, а также любимому баскетбольному клубу - болонскому "Фортитудо". И все же долго без любимого дела он не выдержал. Работая в судейском комитете УЕФА, Коллина в 2010-м откликнулся на предложение из Киева. Он семь лет отработал куратором арбитров.

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В 2017 году решил уйти с должности. Деньги - 2 млн евро, которые он зарабатывал в Украине, - помехой не стали.