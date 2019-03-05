Кого Шевченко вызвал в сборную Украины

Шевченко назвал состав сборной на матчи с Португалией и Люксембургом. Фото: ФФУ

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 против Португалии и Люксембурга - 22-го и 25 марта соответственно.

В общем вызов на ближайший сбор получили 26 исполнителей. Еще трех кандидатов внесены в резервный список, из которого они могут получить приглашение к основному.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей ЛУНИН ("Леганес", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все - "Шахтер"), Никита Бурда, Артем ШАБАНОВ, Виталий МИКОЛЕНКО (все - "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Эдуард СОБОЛЬ ("Яблонец", Чехия ).

Полузащитники: Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей БОЛБАТ (все - "Шахтер"), Сергей СИДОРЧУК, Виктор Цыганков, Виталий БУЯЛЬСКИЙ, Николай ШАПАРЕНКО, Владимир ШЕПЕЛЕВ (все - "Динамо" ), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ( "Генк", Бельгия), Роман Безус ( "Гент", Бельгия).

Нападающие: Роман ЯРЕМЧУК ("Гент", Бельгия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция).

Резерв: Игорь ПЛАСТУН ("Гент", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия), Роман Зозуля ("Альбасете", Испания).

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Вернулся в главную команду Романа Безуса, который в последний раз получал приглашение в сборную в сентябре 2016 года.

В третий раз получает приглашение на сбор от Андрея Шевченко Артем Шабанов, которого главный тренер вызвал в ноябре 2017 года и мае 2018-го, информирует сайт ФФУ.

В резервном списке нашлось место для Романа Зозули, который последний раз появлялся в составе главной команды еще в ноябре 2016 года, приняв участие в товарищеском матче с Сербией.

Сбор национальной команды начнется 18 марта в Киеве.