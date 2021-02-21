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воскресенье, 21 февраля 2021 22:49

Когда вижу перед собой русского, сразу начинаю чувствовать запах крови – шведский биатлонист

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Когда вижу перед собой русского, сразу начинаю чувствовать запах крови – шведский биатлонист
Самуєльссон финишировал с шведским флагом. Фото Reuters

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился эмоциями после участия в эстафете на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения), а также рассказал о соперничестве с россиянином Эдуардом Латыповым на четвёртом этапе гонки. Самуэльссон начал этап шестым, но смог блестяще провести огневые рубежи, а на последнем круге обошёл Эдуарда. В итоге у шведов второе место. Победили норвежцы. Россияне стали третьими.

"Это выступление наглядно показало, какая мы сильная команда. Считаю мужскую эстафету невероятно крутой гонкой, потому что именно на неё мы ориентируемся в ходе летней и осенней подготовки. Мы тренируемся и поддерживаем друг друга, потому что знаем, что нам предстоит бежать вместе.

Приятно ли было обогнать Латыпова? Вообще, доволен серебряной медалью, но, когда вижу перед собой русского, сразу начинаю чувствовать запах крови", — приводит слова Самуэльссона Sydsvenskan

Себастиан Самуэльссон известен как один из самых принципиальных борцов из допингом в биатлоне.

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В субботу Себастиан Самуэльссон выиграл серебряную медаль в мужской эстафете, обойдя после стрельбы стоя россиянина Эдуарда Латыпова.

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