Когда Шевченко возглавит "Милан"

 
Ексклюзивы
1/5
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 306
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
1 Просмотров: 1054
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 3717
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 423
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 693
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 1656
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 693
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1224
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 19494
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
3
5
4
6
6
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Видео
Все видео
Канада обыграла Россию в финале чемпионата мира по хоккею
Канада обыграла Россию в финале чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты Лиги Европы
Определились финалисты Лиги Европы
Скандальный украинский футболист забил красивый гол во второй лиге
Скандальный украинский футболист забил красивый гол во второй лиге
"Вильярреал" вышел в финал Лии Европы
"Вильярреал" вышел в финал Лии Европы
"Шахтёр" добыл "серебро" в скандальном матче
"Шахтёр" добыл "серебро" в скандальном матче
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 576
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1296
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 828
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 486
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2340
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 513
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
пятница, 07 мая 2021 21:00

Когда Шевченко возглавит "Милан"

  Комментировать
Когда Шевченко возглавит &quot;Милан&quot;
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Желание главного тренера сборной Украины однозначное. Однако, очевидно, в ближайшее время тем нашим болельщикам, которые хотят, чтобы "Шева" остался на нынешней должности, особенно волноваться ничего. Шансы на то, что Андрей Николаевич летом переедет в Италию и возглавит "Милан" - не больше десяти процентов.

Главная причина – в целом успешная работа нынешнего тренера Стефано Пиоли. Его назначили в октябре позапрошлого года и рассматривали как временный вариант. Все к тому и шло, но приход Златана Ибрагимовича, пандемия и результаты "Милана", прошлым летом обусловили этот ход руководства.

С Ибрагимовичем продолжили контракт под нынешнего тренера

Пиоли не смог удержать лидерство после первой части чемпионата, но никто этого не требовал. Главное задание – попасть в Лигу чемпионов следующего сезона. Там "Милан" не играл с марта 2014-го. Если тренер его выполнит, может быть спокоен за свое место. Определяющим станет поединок выездной поединок против "Ювентуса" 9 мая. Пока выглядит так, что команда Пиоли скорее будет в Лиге чемпионов, нежели нет.

Но даже если случится провал, и "зимний" чемпион впервые в истории финиширует ниже четвертого места, позиции нынешнего тренера не поколеблются до отставки. Потому что этот сезон – последний, когда руководство закладывалось финансово на невыход в Лигу чемпионов. И Ибрагимовича "продлили" именно под сотрудничество с этим тренером.

Другое дело, что потенциал Пиоли не позволит продержаться больше года. Именно тогда истечёт и контракт Шевченко с Украинской ассоциацией футбола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко столкнется с "проблемой Шевченко"

Андрей Шевченко работает с национальной командой Украины с 2016-го. Полгода как помощник, с июля – глава штаба. Пришел вместе с итальянцами – Мауро Тассотти и Андреа Мальдерой. Не смог вывести команду в финальную часть Кубка мира-2018, но вышел на Евро 2020/21. На этой неделе заявил о желании тренировать итальянский клуб.

Автор: Роман Шахрай
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Когда Шевченко возглавит "Милан"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Президент открыл первый в стране памятник украинскому гетману

Осудили группу националистов

В СССР замалчивали капитуляции Германии

Бизнесмены основали Sony Corporation

Торпедировали пассажирский лайнер

Американец проехал 21,6 тыс. км на велосипеде

Часть Турции получила независимось

Путин впервые дорвался до президентства

Самое читаемое
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
 Просмотров: 19494
Российскую блогера нашли мертвой в лесу
Российскую блогера нашли мертвой в лесу Просмотров: 11457
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 11160
Бывшая участница &quot;ВИА Гры&quot; вызвала фурор снимком в очень откровенном бикини
Бывшая участница "ВИА Гры" вызвала фурор снимком в очень откровенном бикини Просмотров: 10935
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 9891
Спорт
Супряга не хочет играть за "Динамо"
Супряга не хочет играть за "Динамо" Просмотров: 450
Тайсон рассказал, почему покинул "Шахтёр"
Тайсон рассказал, почему покинул "Шахтёр" Просмотров: 612
Вратарь "Шахтёра" завершит карьеру в сборной Украины
Вратарь "Шахтёра" завершит карьеру в сборной Украины Просмотров: 297
7-летнего мальчика избили до состояния комы на тренировке по дзюдо
7-летнего мальчика избили до состояния комы на тренировке по дзюдо Просмотров: 378
"Реал" готов продать Азара за пол цены
"Реал" готов продать Азара за пол цены Просмотров: 99
Больше всего комментируют
38
Ахметов за год разбогател почти втрое
13
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
6
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
6
Крымского политзаключенного Алексея Чирния выпустили из российской колонии
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 815
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть