Когда Шевченко возглавит "Милан"

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Желание главного тренера сборной Украины однозначное. Однако, очевидно, в ближайшее время тем нашим болельщикам, которые хотят, чтобы "Шева" остался на нынешней должности, особенно волноваться ничего. Шансы на то, что Андрей Николаевич летом переедет в Италию и возглавит "Милан" - не больше десяти процентов.

Главная причина – в целом успешная работа нынешнего тренера Стефано Пиоли. Его назначили в октябре позапрошлого года и рассматривали как временный вариант. Все к тому и шло, но приход Златана Ибрагимовича, пандемия и результаты "Милана", прошлым летом обусловили этот ход руководства.

С Ибрагимовичем продолжили контракт под нынешнего тренера

Пиоли не смог удержать лидерство после первой части чемпионата, но никто этого не требовал. Главное задание – попасть в Лигу чемпионов следующего сезона. Там "Милан" не играл с марта 2014-го. Если тренер его выполнит, может быть спокоен за свое место. Определяющим станет поединок выездной поединок против "Ювентуса" 9 мая. Пока выглядит так, что команда Пиоли скорее будет в Лиге чемпионов, нежели нет.

Но даже если случится провал, и "зимний" чемпион впервые в истории финиширует ниже четвертого места, позиции нынешнего тренера не поколеблются до отставки. Потому что этот сезон – последний, когда руководство закладывалось финансово на невыход в Лигу чемпионов. И Ибрагимовича "продлили" именно под сотрудничество с этим тренером.

Другое дело, что потенциал Пиоли не позволит продержаться больше года. Именно тогда истечёт и контракт Шевченко с Украинской ассоциацией футбола.

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Андрей Шевченко работает с национальной командой Украины с 2016-го. Полгода как помощник, с июля – глава штаба. Пришел вместе с итальянцами – Мауро Тассотти и Андреа Мальдерой. Не смог вывести команду в финальную часть Кубка мира-2018, но вышел на Евро 2020/21. На этой неделе заявил о желании тренировать итальянский клуб.



