Клуб Зинченко побьет трансферный рекорд Англии

Полузащитник "Астон Виллы" и сборной Англии 25-летний Джек Грилиш близок к подписанию контракта с "Манчестер Сити", сообщает talkSPORT. Сумма трансфера оценивается в €116 млн.

Ранее сообщалось, что Грилиш стал главной целью "горожан". Манкунианцам стало известно, что в новом контракте англичанина, рассчитанном до 2025 года, была прописана сумма выкупа. "Сити" намерен воспользоваться этой опцией и готов заплатить крупную сумму за капитана бирмингемской команды.

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Грилиш является воспитанником "Астон Виллы" и защищает цвета клуба с 2012 года, а с прошлого года вызывается в сборную Англии. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.

Сборная Англии может сыграть со сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020. Для этого украинцам надо победить Швецию, а Англии - сборную Германии.