Клуб Серии А объявил о 6 случаев заражения коронавирусом

В текущем сезоне "Фиорентина" занимает 13 место в Серии А

Клуб Серии А "Фиорентина" объявила о 6 случаев заражения коронавируса.

Трое футболистов Фиорентины и столько же работников клуба сдали положительный тест на коронавирус, пишет "Футбол 24"

Команда проходила тестирование через начало тренировки. Положительный результат на коронавирус сдали 6 человек. Все инфицированные находятся в изоляции. Болезнь протекает в легкой форме. Фамилии игроков остаются неизвестными.

Ранее в составе "Фиорентины было трое больных - Патрик Кутроне, Душан Влахович и Херман Песселья. Все они успешно завершили лечение.

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Чемпионат Италии был приостановлен в середине марта из-за вспышки коронавируса. В начале июня Серия А должен возобновить матчи.