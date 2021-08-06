Клуб из Катара готов платить Месси €1 млрд

Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Катарский клуба "Аль-Садд" заинтересован в услугах капитана сборной Аргентины 34-летнего Лионеля Месси.

Команда с Ближнего Востока предложила Месси трехлетний контракт на космический €1 млрд сообщает портал 101 Great Goals.

Для сравнения, за последний год в "Барселоне" Месси заработал около €90 млн.

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Именно финансовые ограничения Ла Лиги помешали аргентинцу продолжить сотрудничество с "Барсой", поэтому такая финансовая мотивация может убедить форварда.

Главным тренером катарского клуба является бывший партнер Лионеля - Хави Эрнандес.

Контракт Месси с "Барселоной" закончился после завершения предыдущего сезона. В общем аргентинский форвард сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 ассистов. Лионель 10 раз выиграл с "Барселоной" Ла Лигу, семь раз Кубок восемь раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды был победителем Суперкубка УЕФА и Клубный Кубка мира.