Клуб из Катара готов платить Месси €1 млрд

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Просмотров: 198
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 1126
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
3 Просмотров: 180
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
Просмотров: 324
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Просмотров: 1585
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 3942
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
1 Просмотров: 648
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
Просмотров: 828
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 738
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 594
Фото
Все фото
5
8
6
7
7
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Украинка покорила &quot;гору-убийцу&quot;, где погибает каждый четвертый
Украинка покорила "гору-убийцу", где погибает каждый четвертый
Видео
Все видео
Главная надежда Украины на Олимпиаде хочет побить мировой рекорд 34-летней давности
Главная надежда Украины на Олимпиаде хочет побить мировой рекорд 34-летней давности
"Шахтер" нашел усиление состава в Мексике
"Шахтер" нашел усиление состава в Мексике
На машину выдающегося тренера упала кабина КАМАЗа
На машину выдающегося тренера упала кабина КАМАЗа
"Колос" не смог победить "Шахтер" в Лиге конференций
"Колос" не смог победить "Шахтер" в Лиге конференций
Украинский защитник опозорился в матче квалификации Лиги чемпионов
Украинский защитник опозорился в матче квалификации Лиги чемпионов
Интервью
1/5
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 180
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 828
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 333
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1908
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1548
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 августа 2021
Просмотров: 108
Немає синергії
Над ним знову насміялися, принизили. І знову… сказати б, дівчата, але обидві – колеги, керівники європейських країн. Він тиждень не ...
пятница, 06 августа 2021 21:02

Клуб из Катара готов платить Месси €1 млрд

  Комментировать
Клуб из Катара готов платить Месси €1 млрд
Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Катарский клуба "Аль-Садд" заинтересован в услугах капитана сборной Аргентины 34-летнего Лионеля Месси.

Команда с Ближнего Востока предложила Месси трехлетний контракт на космический €1 млрд сообщает портал 101 Great Goals.

Для сравнения, за последний год в "Барселоне" Месси заработал около €90 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали клуби, которые хотят подписать Месси

Именно финансовые ограничения Ла Лиги помешали аргентинцу продолжить сотрудничество с "Барсой", поэтому такая финансовая мотивация может убедить форварда.

Главным тренером катарского клуба является бывший партнер Лионеля - Хави Эрнандес.

Контракт Месси с "Барселоной" закончился после завершения предыдущего сезона. В общем аргентинский форвард сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 ассистов.

Лионель 10 раз выиграл с "Барселоной" Ла Лигу, семь раз Кубок восемь раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды был победителем Суперкубка УЕФА и Клубный Кубка мира.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Клуб из Катара готов платить Месси €1 млрд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

На машину выдающегося тренера упала кабина КАМАЗа

Самое читаемое
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 Просмотров: 21387
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 7038
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 6552
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
 Просмотров: 5437
Оставила двух сирот. Младшей дочери - 4 месяца: рассказали о женщине, которую раздавил муж
Оставила двух сирот. Младшей дочери - 4 месяца: рассказали о женщине, которую раздавил муж
3
 Просмотров: 4662
Спорт
Главная надежда Украины на Олимпиаде хочет побить мировой рекорд 34-летней давности
Главная надежда Украины на Олимпиаде хочет побить мировой рекорд 34-летней давности
 Просмотров: 45
Павелко рассказал, почему Шевченко покинул сборную Украины
Павелко рассказал, почему Шевченко покинул сборную Украины Просмотров: 513
Уверенное лидерство Китая - медальный зачет Олимпиады
Уверенное лидерство Китая - медальный зачет Олимпиады Просмотров: 459
10-я "бронза" - как прошел день на Олимпиаде для Украины
10-я "бронза" - как прошел день на Олимпиаде для Украины
 Просмотров: 315
Российский клуб опозорился в матче Лиги конференций
Российский клуб опозорился в матче Лиги конференций Просмотров: 540
Больше всего комментируют
5
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
3
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
2
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
2
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
1
Разоблачили рэкетиров, среди которых правоохранители и члены Нацкорпуса
Голосов: 396
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть