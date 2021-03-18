Клопп рассказал о своем будущем после ухода из "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" 53-летний Юрген Клопп планирует взять отдых после работы в английском клубе.

Соглашение немецкого наставника с "мерсисайдцами" действует до лета 2024 года.

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"Когда я завершу с "Ливерпулем", то мне однозначно понадобится год отдыха. Никому не нужно мне звонить ни через 4 месяца, ни через 6. Мне все равно, кто будет пытаться. Будет год отдыха", - цитирует Клоппа Sport Buzzer.

Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2014 года. До этого работал в Германии с "Кельном" и "Боруссией" Дортмунд.

Работая с "Ливерпулем", Клопп выиграл АПЛ впервые за 30 лет и Лигу чемпионов сезона 2018/19.

В текущем сезоне "Ливерпуль" идет на 6-м месте. Команда Клоппа отстает от лидера "МС" на 25 очков.