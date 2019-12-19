Клопп потролил тренера соперника на клубном Кубке мира по футболу

В Катаре проходит клубный Кубок мира по футболу.

В полуфинале турнира встретились английский "Ливерпуль" и мексиканский "Монтеррей". Сильнее оказались подопечные Юргена Клоппа 2: 1.

Тренер команды из Мексики Антонио Мохамеда постоянно апеллировал к арбитру матча требуя показывать желтые карточки игрока "Ливерпуля". Тренер англичан Клопп не выдержал и передразнил своего коллегу.

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В финале клубного Кубка мира по футболу "Ливерпуль" сыграет против бразильского Флайменго ". Матч состоится 21 декабря. Начало игры - в 19.30 по киевскому времени.