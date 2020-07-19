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воскресенье, 19 июля 2020 15:18

Кличко заявил, что его сын идет в мэры Киева

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Кличко заявил, что его сын идет в мэры Киева
Виталий Кличко вместе со старшим сыном Егором. Фото Фейсбук Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в День своего рождения, 19 июля, сообщил, что его старший сын Егор решил баллотироваться на выборах мэра столицы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав общее фото с сыном. "Старший сын Егор сделал мне подарок на день рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно", - отметил Кличко.

Очевидно, мэр Киева пошутил, ведь сегодня Виталий Кличко празднует свое 49-летие.

Его сыну Егору 20 лет. Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

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Виталия Кличко впервые избрали городским головой Киева в мае 2014 года.

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Дата
19
июля

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