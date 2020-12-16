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среда, 16 декабря 2020 00:28

Кличко внесли в Зал славы бокса

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Кличко внесли в Зал славы бокса
Кличко признали заслуженным спортсменом. Фото: Спортобоз

Украинского боксера Владимира Кличко включили в Международный зал боксерской славы.

Торжественная церемония включения в Зал славы запланирована на 14 июня 2021, говорится на сайте премии.

Всего в категории "Современные" были номинированы 42 боксера.

Также в Зал славы включат американцев Флойда Мейвезера (полусредний вес), Андре Уорда (полутяжелый вес), а также женщин-боксеров Лейлу Али и Энн Вулф.

Кличко стал членом Международного зала боксёрской славы в результате голосования членов экспертного жюри. Он был номинирован впервые и избран в первый же год.

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Брат Владимира - Виталий Кличко стал первым украинцем, которого включили в Зал славы еще в 2018 году.

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