Кличко претендует на престижную боксерскую награду

Владимир Кличко уже более 2 лет назад завершил профессиональную карьеру. Фото: рейтер

Бывший украинский боксер Владимир Кличко попал в список престижной награды. 43-летний Кличко был включен американской ассоциацией журналистов, пишущих о боксе (BBWA), в номинации "Лучший боксер десятилетия".

Конкурентами Кличко еще пятеро действующих или бывших боксеров: Сауль Альварес, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо и Андре Уорд. Победитель этой награды станет известен 17-го января, сообщает "Проспорт"

Лучшим боксером прошлого десятилетия (от 2000 до 2009) был признан Пакьяо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США

Свой последний бой Владимир Кличко провел в апреле 2017 года. Тогда он нокаутом проиграл британцу Энтони Джошуа. Владимир завершил карьеру 3 августа 2017. В ринге Кличко провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (54 нокаута).