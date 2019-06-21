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пятница, 21 июня 2019 11:59

Кличко получил в 5 раз меньше Льюиса в знаменитом поединка 16 лет назад

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21 июня 2003-го в Лос-Анджелесе на знаменитой арене Staples Center прошел поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC и IBO британцем Ленноксом Льюисом и украинцем Виталием Кличко.

В своем предыдущем бою Леннокс нокаутировал Майка Тайсона. Виталий с ноября 2002-го занимал позицию первого номера рейтинга WBC, но Всемирный боксерский совет не считал нужным предоставлять Кличко статус официального претендента. Первоначально Виталий должен был боксировать в андеркарте этого боксерского шоу, а именно провести 10-раундовый рейтинговый поединок с Седриком Босвелом.

Автор: Еспресо.TV
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Но не было счастья, да несчастье помогло: 30 мая соперник Льюиса — Кирк Джонсон — получил травму. На протяжении 5-ти дней команда Джонсона скрывала этот факт от общественности. И только за 16 дней до боя организаторы в спешном порядке начали искать замену Кирку.

Промоутер боксерского вечера Гэри Шоу предложил выставить против Льюиса украинца. Седрик Босвел, у которого уже был подписан контракт на бой с Виталием, начал бунтовать, но гонорар в размере $15 тыс. привел расстроенные чувства Седрика в порядок. Виталий за этот бой заработал $1,4 млн. Гонорар Леннокса Льюиса составил $7 млн. Интересно, что боксерская общественность Лоc-Анджелеса восприняла смену соперника с энтузиазмом. За 10 дней до боя на шоу было продано только 4,5 тыс. билетов, а после объявления, что новым соперником Леннокса Льюиса станет первый номер рейтинга WBC Виталий Кличко, 10 тыс. билетов были проданы в течении 4-х часов.

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На момент остановки боя Виталий вел на картах всех 3-х судей 58:56, а когда прилетел после боя в Германию, немецкие фаны специально к приезду украинца вывесили транспарант "Народный чемпион".

https://football24.ua
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21
июня

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