Кличко хочет, чтобы Усик и Джошуа дрались в Киеве

Александр Усик провел в супертяжелом весе три поединка. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко хочет, чтобы реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоялся в Киеве.

Первый бой состоялся в Лондоне. А место второго поединка определят во время переговоров.

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"В контракте есть реванш. Надеюсь, что в течение шести - восьми месяцев он состоится. Реванш в Киеве? Это сложный вопрос переговоров. Мы приложим все усилия, чтобы он состоялся в Киеве", - сказал Кличко в комментарии телеканалу "Украина".

Представитель Джошуа не хотят проводить бой в Киеве за погодных условий зимой в Украине.

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой должен состояться в феврале.