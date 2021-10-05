Кличко хочет, чтобы Усик и Джошуа дрались в Киеве

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко хочет, чтобы реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоялся в Киеве.
Первый бой состоялся в Лондоне. А место второго поединка определят во время переговоров.
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"В контракте есть реванш. Надеюсь, что в течение шести - восьми месяцев он состоится. Реванш в Киеве? Это сложный вопрос переговоров. Мы приложим все усилия, чтобы он состоялся в Киеве", - сказал Кличко в комментарии телеканалу "Украина".
Представитель Джошуа не хотят проводить бой в Киеве за погодных условий зимой в Украине.
Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.
В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой должен состояться в феврале.
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