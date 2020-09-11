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пятница, 11 сентября 2020 13:18

Китайский клуб хочет подписать Ярмоленко

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Китайский клуб хочет подписать Ярмоленко
Андрей Ярмоленко провел 2 сезона в АПЛ. Фото: Reuters

Китайский клуб "Шаньдун Лунэн" хочет подписать вингера "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Трансфер реальный, ведь "молотобойцам" сейчас нужны деньги для усиления команды Дэвида Мойеса, сообщает Sky Sports.

В составе "Шаньдун Лунэн" играет бывший защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар.

Из более известных футболистов стоит отметить экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллайни и бывшего форварда сборной Италии Грациано Пелле.

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Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" по €20 млн из "Боруссии Дортмунд" в июле 2018 года. За это время провел 33 матча, забив семь голов.

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