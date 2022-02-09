"Киев-Баскет" рискует не выйти в четвертьфинал Кубка Европы

Баскетболисты "Киев-Баскета". Фото: БК "Киев-Баскет"

"Киев-Баскет" значительно ухудшил свои шансы выйти в четвертьфинал Кубка Европы FIBA.

За три дня украинский клуб провел два выездных поединка и в обоих уступил.

Сначала киевляне проиграли бельгийскому "Антверпену" 70:83, а накануне были разгромлены немецким "Крайльсхаймом" со счетом 62:82.

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И если до этих встреч "Киев-Баскет" считался претендентом на выход в следующий раунд, то сейчас команда является аутсайдером.

Теперь киевлянам любой ценой нужно побеждать 15 февраля итальянский коллектив "Реджо-Эмилия".

Однако даже такого результата может не хватить, если итальянцы 11 февраля обыграют "Крайльсхайм". В таком случае немцы будут выше, потому что имеют лучшую разницу заброшенных и пропущенных очков в матчах с "Киев-Баскетом".

"Киев-Баскет" начал нынешний розыгрыш Кубка Европы FIBA ​​с основной сетки. Одержав четыре победы в шести играх, команда прошла во второй этап. На старте второго этапа киевляне одержали две победы в трех встречах, после чего дважды проиграли.