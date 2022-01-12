Создали камбэк. "Киев-Баскет" выиграл очередной матч в Кубке Европы

Фото: БК "Киев-Баскет"

"Киев-Баскет" совершил солидный камбэк в матче второго этапа баскетбольного Кубка Европы ФИБА.

Киевляне дома принимали немецкую команду "Крайльсхайм" и победили со счетом 73:71.

После третьей четверти украинская команда проигрывала 50:58, но в четвертой совершила рывок и переломила ход встречи.

Эта победа важна с учетом турнирной таблицы, ведь после двух матчей и "Киев-Баскет", и "Крайльсгайм" имели по одной победе и одном поражении.

Лидером является итальянская команда "Реджо-Эмилия", которая свои две стартовые встречи выиграла.

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Скорее всего, именно "Киев-Баскет" и "Крайльсхайм" будут бороться за второе место, дающее право сыграть в четвертьфинале.

В нынешнем розыгрыше Кубка Европы ФИБА киевляне провели 9 поединков, в которых одержали 6 побед. По итогам второго этапа будут сформированы четвертьфинальные пары.