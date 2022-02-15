"Киев-Баскет" не поехал на матч в Италию и вылетел из еврокубков

"Киев-Баскет" завершил выступления в баскетбольных еврокубках в нынешнем сезоне.
После двух выездных поражений подряд судьба столичного клуба уже не зависела от их последнего матча второго этапа.
Итальянская команда "Реджо-Эмилия" обыграла немецкий "Крайльсхайм". После этого стало ясно, что киевляне выше третьего места в таблице уже не поднимутся.
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Во вторник, 15 февраля, "Киев-Баскет" должен был сыграть на выезде с итальянцами, однако эта игра уже ничего не решала.
Как сообщает сайт FIBA, украинский клуб не поехал в Италию, за что получил техническое поражение 0:20.
В турнирной таблице "Киев-Баскет" финишировал на четвертом месте, одержав две победы в шести поединках.
"Киев-Баскет" начал нынешний розыгрыш Кубка Европы FIBA с основной сетки. Одержав четыре победы в шести играх, команда прошла во второй этап.
На старте второго этапа киевляне одержали две победы в трех встречах, после чего дважды проиграли.
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