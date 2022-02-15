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вторник, 15 февраля 2022 16:15

"Киев-Баскет" не поехал на матч в Италию и вылетел из еврокубков

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&quot;Киев-Баскет&quot; не поехал на матч в Италию и вылетел из еврокубков
Баскетболісти "Київ-Баскета". Фото: БК "Київ-Баскет"

"Киев-Баскет" завершил выступления в баскетбольных еврокубках в нынешнем сезоне.

После двух выездных поражений подряд судьба столичного клуба уже не зависела от их последнего матча второго этапа.

Итальянская команда "Реджо-Эмилия" обыграла немецкий "Крайльсхайм". После этого стало ясно, что киевляне выше третьего места в таблице уже не поднимутся.

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Во вторник, 15 февраля, "Киев-Баскет" должен был сыграть на выезде с итальянцами, однако эта игра уже ничего не решала.

Как сообщает сайт FIBA, украинский клуб не поехал в Италию, за что получил техническое поражение 0:20.

В турнирной таблице "Киев-Баскет" финишировал на четвертом месте, одержав две победы в шести поединках.

"Киев-Баскет" начал нынешний розыгрыш Кубка Европы FIBA ​​с основной сетки. Одержав четыре победы в шести играх, команда прошла во второй этап.

На старте второго этапа киевляне одержали две победы в трех встречах, после чего дважды проиграли.

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Дата
15
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