"Киев-Баскет" не поехал на матч в Италию и вылетел из еврокубков

Баскетболісти "Київ-Баскета". Фото: БК "Київ-Баскет"

"Киев-Баскет" завершил выступления в баскетбольных еврокубках в нынешнем сезоне.

После двух выездных поражений подряд судьба столичного клуба уже не зависела от их последнего матча второго этапа.

Итальянская команда "Реджо-Эмилия" обыграла немецкий "Крайльсхайм". После этого стало ясно, что киевляне выше третьего места в таблице уже не поднимутся.

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Во вторник, 15 февраля, "Киев-Баскет" должен был сыграть на выезде с итальянцами, однако эта игра уже ничего не решала.

Как сообщает сайт FIBA, украинский клуб не поехал в Италию, за что получил техническое поражение 0:20.

В турнирной таблице "Киев-Баскет" финишировал на четвертом месте, одержав две победы в шести поединках.

"Киев-Баскет" начал нынешний розыгрыш Кубка Европы FIBA ​​с основной сетки. Одержав четыре победы в шести играх, команда прошла во второй этап. На старте второго этапа киевляне одержали две победы в трех встречах, после чего дважды проиграли.