Кенджьора заявил, что имеет варианты с переходом

С основы "Динамо" Кенджьору не смог вытеснить даже игрок сборной Украины Александр Караваев

Защитник "Динамо" Томаш Кенджьора в разговоре с польскими журналистами сообщил о предложениях от других клубов и вероятность перехода из киевского клуба в летнее межсезонье.

"Было несколько вариантов, но остался в "Динамо". Теперь надо бороться за очки в Лиге Европы – жаль, что не в Лиге чемпионов", – цитирует футболиста ua-football.com.

В Кенджьоры есть контракт с киевским клубом до середины 2021 года. Трансферная стоимость игрока – 4 млн евро.

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В этом сезоне Кенджьора провел за "Динамо" восемь поединков. Всего на его счету более 50 игр в футболке киевского клуба и три гола.