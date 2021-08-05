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четверг, 05 августа 2021 08:23

"Кажется это сон" - Лузан о "бронзе" на Олимпиаде

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&quot;Кажется это сон&quot; - Лузан о &quot;бронзе&quot; на Олимпиаде
Людмила Лузан принесла Украине 12-ю медаль. Фото: Ukraine-canoe.org

Украинская спортсменка 24-летняя Людмила Лузан получила бронзовую Олимпийских игр в Токио.

Лузан стала третьей в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Спортсменка поделилась эмоциями.

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"Честно, кажется, что я сплю, это сон и не могу поверить. Столько лет шла к медали, я настолько счастлива. Спасибо всем, кто поддерживал, спасибо моим тренерам. Это просто невероятно, мы вместе пришли к этой медали. Конечно, я мечтала победить. Но это первая Олимпиада и уверена, что меня еще ждут золотые медали. Ждет моя коронная дистанция - 500 метров в двойке и там я хочу показать результат. Но не могу поверить, что у меня есть бронза.

Посвящаю награду маме, она мечтала, что я буду на Олимпиаде и возьму там медаль. Мама, я это сделала!

Нет ничего невозможного, просто вера в то, что ты делаешь и есть люди, которые тебя поддерживают. Можно свернуть горы ", - сказала Лузан в эфире "UA-Перший".

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.

Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

В активе сборной Украины на Играх в Токио одна золотая награда, две сербе и девять бронзовых медалей.

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