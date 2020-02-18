Касильяс официально завершил карьеру

Икер Касильяс дважды выиграл Евро и один раз Кубок мира со сборной Испании. Фото: рейтер

Вратарь "Порту" Икер Касильяс официально объявил о завершении карьеры футболиста.

Касильяс сообщил о своем решении президента "драконов" Жорже Пинту да Кошта, сообщает "O Jogo".

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В течение 16-ти сезонов Касияльс защищал цвета мадридского "Реала", а в 2015-м перебрался в "Порту". А в прошлом году в мае кипер перенес инфаркт.

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За время карьеры Икер Касильяс выиграл Кубок мира со сборной Испании в 2010 году и дважды побеждал на Евро. Трижды выигрывал Лигу чемпионов и две Суперкубок Европы и Интерконтинентальный кубок.