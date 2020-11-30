Каштру считает, что "Шахтер" сможет победить "Реал"

Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча с "Реалом" в Лиге чемпионов.

Наставник "горняков" считает, что его команде по силам вновь победить "Реал".

"Сложно предсказать, в котором "Реал" будет состоянии, команды играют каждые три дня, поэтому неясно, кто будет в распоряжении тренера с точки зрения физической готовности.

Мы всегда хотим удивлять своей стратегией, хотим, чтобы наши решения доставляли проблемы "Реала" и вели нас к успеху. Мы будем играть не так, как в Мадриде, будут некоторые изменения, которые все же будут нацелены на победу в матче.

Мы действительно считаем, что нам по силам снова обыграть "Реал". Времени на восстановление мало, но мы смотрим на свои результаты и понимаем, что всегда способны сделать что-то, что приведет нас к успеху", - цитирует Каштру Marca

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1 декабря во рамках 5 тура Лиги чемпионов "Шахтер" будет принимать "Реал". Начало игры - в 19. 55.