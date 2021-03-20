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суббота, 20 марта 2021 15:08

Каштру рассказал, что сейчас у него в голове

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Каштру рассказал, что сейчас у него в голове
Каштру в "Шахтере" уже два года. Фото: "Шахтер"

Главный тренер донецкого "Шахтера Луиш" Каштру не переживает по поводу того, что может закончить работу с украинской командой уже летом нынешнего года.

Два поражения от "Ромы" в 1/8 финала Лиги Европы поставили под сомнение возможность продолжения клубом контракта с португальцем Луишем Каштру. По словам тренера, он совершенно не переживает по этому поводу и хочет выполнить задачу на сезон - стать чемпионом Украины.

"Цель у нас одна из самого первого официального поединка - мы хотим заработать еще один титул, стать чемпионами Украины. Вот наш план на остаток сезона", - сообщил тренер.

Каштру неопределенно ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

"Увидеть меня в следующей еврокубковой кампании вы сможете, возможно, в "Шахтере", возможно, в каком-то другом клубе, но пока я совсем не переживаю по этому поводу. Для меня очень важно, как я ответил вашему коллеге, добиться нашей главной цели - стать чемпионами Украины . Только это в моей голове ", - заявил Каштру.

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"Шахтер" не смог совершить чудо и покинул Лигу Европы на стадии 1/8 финала. Украинский клуб 18 марта уступил итальянской "Роме" (1:2) в ответном матче, который состоялся в Киеве.

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