Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над "Реалом" (2:0) в ЛЧ.

Стратегия была похожая на ту, что была и в матче 1-го тура с "Реалом". Мы прекрасно знали, что "Реал" будет искать победу. Если бы мы проиграли, то было бы очень сложно. Вначале мы попытались унять прыть "Реала", блокировать фланги и контролировать воздушное пространство и возможные подачи с флангов. К счастью, все прошло хорошо. В футболе нет секретов. Самый большой секрет – это искренне работать, иногда проходя через очень большие сложности, что и происходит в последнее время. Мы всегда отдавали себе отчет, в какой момент мы живем, какая нестабильность вокруг нас. Несмотря на то, что команда показывала некоторую усталость, мы знали, что эта нестабильность очень часто приводит нас к очень хорошим и менее успешным вещам. И сегодня эти моменты происходили.

Первый тайм получился не таким, как мы предвидели и хотели. Мы неправильно занимали некоторые позиции, ошибались. В перерыве постарались это скорректировать. Нам нужно было при наших розыгрышах от ворот чуть более оттягивать назад наших крайних защитников и выпускать вперед вингеров. Нападающий также должен был садиться чуть ближе при начале атаки. Тогда мы знали, что у наших полузащитников будет больше пространства в ширину от полузащитников "Реала". Это зона была свободна. Во втором тайме мы смогли все это скорректировать и создали несколько моментов, которые привели к голам, и аннулировали голевые моменты "Реала".

Это показывает, что секретов нет. Все очень прямолинейно уже и до матча, но вот против "Боруссии" ничего не получилось. Эта команда в обоих матчах была лучше, чем мы. А с "Реалом" это сработало, с этой командой мы били лучше. Из четырех таймов с "Реалом" нам удались два тайма в Мадриде и второй в Киеве. В Украине в первом тайме "Реал" был лучше, чем мы.