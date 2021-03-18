Каштру объяснил, почему "Шахтер" вылетел от "Ромы"

Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение "горняков" в матче 1/8 Лиги Европы от "Ромы" - 1:2.

Португальский наставник пожаловался на судейство и плохую реализацию собственных моментов.

"В первом тайме мы полностью доминировали. Было очень много моментов, которые можно было реализовывать. Почувствовали некоторую несправедливость в перерыве, потому что мы нанесли 4 удара, 70% владения мячом, много выигранных единоборств, правильное позиционирование команды с выполнением установки.

Во втором тайме гол "Ромы" практически выбросил нас из соревнования. Психологическая составляющая заставляла нас терять уверенность. У нас была возможность среагировать, но не добились результата, которого хотели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без шансов: почему "Вильярреал" победил "Динамо"

Не выиграли. А потом еще гол плюс пенальти на Николаю Матвиенко, который мог привести матч к ничьей, если бы его поставили. Поздравляю "Рому" и желаю большого успеха в будущем.

Согласен с накопленной физической усталостью плюс психологическая. Потому что все проходит для нас не лучшим образом. У нас очень много моментов, когда удача от нас отворачивается. А мы знаем, что удача - важная составляющая в футболе, - цитирует Каштру сайт телеканала "Футбол".

"Шахтер" проиграл "Роме" за суммой 2-х матчей с счетом- 5:1. В прошлом сезоне "горняки" дошли до 1/2 финала Лиги Европы, где уступили "Интеру". Следующий свой матч команда Луиша Каштру сыграет 22 марта в Харькове против ФК "Львов". Начало матча в 17:00.