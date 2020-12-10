Каштру хочет выйти в финал Лиги Европы

Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился планами в Лиге Европы.

По словам наставника "горняков" клуб планирует превзойти прошлогодний успех, когда команда вышла в полуфинал Лиги Европы.

Думаю, что в следующем году мы пройдем очень интересный и хороший путь. Мы дошли до полуфинала Лиги Европы прошлого сезона - это был успех. Надеемся, в этом сезоне пройдем еще дальше", - цитирует Каштру официальный сайт донецкого клуба.

В Лиге Европы 2019/2020 "Шахтер" в полуфинале проиграл "Интера" - 0:5.

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В 6-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде сумел удержать ничью в матче против "Интера" и вышел в Лигу Европы. Подопечные Антонио Конте заняли в турнирной таблице последнее место и сосредоточатся на внутренних соревнованиях.