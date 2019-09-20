"Карпаты" присматриваются к брату футболиста "Динамо"

С приходом нового тренерского штаба в "Карпатах" ожидают кадровое пополнение игроками.
"Полузащитник Мохаммед Саммед находится на просмотре в львовских "Карпатах", сообщили в эфире программы "Футбол NEWS".
20-летний ганец является родным братом полузащитника "Динамо" Абдулы Мохаммеда Кадири. Последним клубом Саммеда был турецкий "Истанбулспор". Сейчас он находится в статусе свободного агента. По данным портала Тransfermarkt, игрок оценивается в 25 тыс. евро.
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После 7 туров чемпионата Украины "Карпаты" находятся на 8-м месте, имея 8 очек.
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