"Карпаты" получат за Карраскаля €3,5 млн

Хавбек "Карпат" Хорхе Карраскаль перейдет в "Ривер Плейт" за 3,5 млн евро.
Об этом сообщает Sport Arena
500 тысяч из этой суммы составляют оплату за аренду, на правах которой 21-летний колумбиец сейчас играет за "Ривер Плейт".
Но "Карпаты" получат не всю сумму – они заплатят 2 млн евро "Севилье", у которой приобрели Карраскаля, но не заплатили.
Сейчас переговоры на финальной стадии. "Карпаты" получат 10% от следующей продажи полузащитника.
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В этом сезоне Карраскаль сыграл 4 матча и забил 1 гол. Он играет за аргентинский клуб с января.
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